Am Donnerstagnachmittag (02.04.2020) wurde im Duisburger Dellviertel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll noch am Abend entschärft werden. In der Gertrud-Bäumer-Schule in Neudorf wurde ein Aufenthaltsraum eingerichtet – empfangen wurden die Menschen wegen der Corona-Krise dort von Rettungskräften in voller Schutzmontur.