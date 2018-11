19-Jähriger stirbt auf A59: Verwirrung um Ursache nach tödlichem Unfall

Duisburg Nach dem Tod eines 19-Jährigen bei einem Unfall auf der A59 bei Duisburg gibt es Unklarheit um den genauen Hergang. Die Zeugen machten unterschiedliche Aussagen.

Gegen 4.30 Uhr am Samstagmorgen hatte ein Autofahrer auf der A59 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Hochfeld die Kontrolle über den Wagen verloren, in dem fünf junge Männer saßen. Der 19 Jahre alte Beifahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und von einem anderen Wagen überfahren und getötet. Die vier Überlebenden zwischen 19 und 24 Jahren erlitten teilweise schwere Verletzungen.