Tödlicher Unfall auf A59 bei Duisburg : Mann wird aus Auto geschleudert und überfahren

Das Auto überschlug sich mehrfach; der Beifahrer wurde herausgeschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle auf der A59. Foto: WTVnews

Duisburg Am frühen Samstagmorgen hat sich auf der A59 in Duisburg ein tödlicher Unfall ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Auto ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und verstarb noch am Unfallort.

Gegen 4.30 Uhr hat es auf der Autobahn 59 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren fünf junge Männer im Auto auf der A59 in Richtung Dinslaken unterwegs, als der Wagen ins Schleudern geriet und sich mehrfach überschlug. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und von einem dahinter fahrenden Wagen überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Insasse erlitt eine schwere Kopfverletzung und schwebt in Lebensgefahr.

Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Es kursiere das Gerücht, der Fahrer sei von einem Mitfahrer mit einer Taschenlampe geblendet worden, sagte ein Polizeisprecher. Das werde nun in den Ermittlungen überprüft.

In dem Unfall-Fahrzeug saßen vier junge Männer zwischen 22 und 24 Jahren sowie ein fünfter, der tödlich verunglückte Beifahrer. Nach Polizeiangaben ist seine Identität bislang nicht geklärt. Die vier anderen Männer hätten ihn mit dem Auto mitgenommen, kannten ihn allerdings noch nicht lange, sagte der Sprecher weiter.

Die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken war für rund vier Stunden komplett gesperrt. Seit 8.45 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben.

(mba)