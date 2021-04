Duisburg-Wedau : Vier schwer Verletzte bei Unfall auf A3

7 Bilder Vier schwer Verletzte bei Unfall auf A3 bei Duisburg-Wedau

Duisburg Am frühen Samstagabend ist es auf der A3 in Duisburg zu einem schweren Unfall gekommen. In Fahrtrichtung Köln kurz vor der Ausfahrt Wedau waren drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Sechs Personen wurden verletzt, vier davon schwer.

Gegen 17:45 Uhr war die Feuerwehr zu dem Unfall gerufen worden. Wie die Feuerwehr Duisburg am Abend mitteilte, war eine Vielzahl an Notrufen eingegangen. An dem Unfall waren zwei Autos und ein Lieferwagen beteiligt. Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Unfall verletzt, vier davon schwer. Eines der Opfer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, konnten auf Grund der großen Anzahl an Rettungskräften vor Ort alle Patienten umgehend behandelt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser verteilt werden. Aus einem der Fahrzeuge konnte die Polizei einen kleinen Hund befreien.

Die Autobahn war für die Zeit der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Dadurch konnte auch der Rettungshubschrauber Christoph 9 auf der Autobahn landen.

Insgesamt waren an dem Einsatz 40 Einsatzkräfte verteilt auf fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber sowie drei Löschfahrzeuge mit Führungsdienst und Kranwagen an dem Einsatz beteiligt. Der Einsatz war nach rund 80 Minuten beendet.

