Unfall im dichten Nebel : Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen und 15 Verletzten

Duisburg Auf der Autobahn A3 bei Duisburg ist es in der Silvesternacht zu einem Massencrash gekommen. Im dichten Nebel kollidierten 20 Fahrzeuge.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 3.11 Uhr am Neujahrsmorgen auf der A3 in Fahrtrichtung Köln. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dichter Nebel. 20 Fahrzeuge kollidierten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor war von 18 Fahrzeugen die Rede. Auch die Zahl der Verletzten stieg inzwischen auf 15 Menschen, einer davon ist schwer verletzt.

Noch am Neujahrsmorgen war die A3 in beide Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und dem Autobahnkreuz Oberhausen West voll gesperrt. Seit 9 Uhr besteht nur noch die Sperrung in Fahrtrichtung Köln, die bis etwa 10 Uhr dauern soll.