Kreuzbund feiert Jubiläum : Der Kreuzbund feiert sein 40-jähriges Bestehen

Duisburg/ Ruhrgebiet Sucht-Selbsthilfe im Bistum Essen mit 900 Mitgliedern in 95 Gruppen. In Digitalisierung und Kommunikation macht der Kreuzbund sich zukunftsfest.

(RP) Sein 40-jähriges Bestehen hat der Kreuzbund Diözesanverband Essen gefeiert. „Eine große und starke Gemeinschaft mit vielen schlummernden Ressourcen und einem Expertenwissen, welches sich nicht auf die Sucht-Selbsthilfe beschränkt“, bescheinigte die Kreuzbund-Bundesvorsitzende Andrea Stollfuß dem Verband im Ruhrbistum, „ihr seid ein zuverlässiger Partner in einem gut funktionierenden Sucht-Selbsthilfe-System und ein wichtiger Baustein in unserem Kreuzbund“. Die Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Alkohol- und Medikamentenabhängige und ihre Angehörigen setzt ihren Schwerpunkt in bundesweit rund 1400 Selbsthilfegruppen mit rund 22.000 Mitgliedern, die sich wöchentlich treffen und gegenseitig darin bestärken, Suchtmittelkonsum zu reduzieren oder einzustellen und sich in ein suchtfreies Leben in Familie, Beruf und Gesellschaft wiedereinzugliedern. Im Ruhrbistum verzeichnet der dem Caritasverband für das Bistum Essen angeschlossene Fachverband fast 900 Mitglieder in 95 Selbsthilfegruppen u.a. in Duisburg.