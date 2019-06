Bilanz für 2018 : Stadtwerke steigern ihr Ergebnis

Die Stadtwerke Duisburg haben ihren Gewinn um 2,4 Millionen auf 61,9 Millionen Euro gesteigert. Das Endkundengeschäft beim Strom ist allerdings weiter rückläufig und gibt um 11,1 Prozent nach.

Immer mehr Verbraucher kehren den Stadtwerken beim Strom den Rücken. Zwar setzten die Werke 2018 insgesamt 31,6 Prozent mehr Strom ab als 2017, doch dies beruht vor allem auf der Ausweitung des Handels am Termin- und Spotmarkt (plus 31,8 Prozent) sowie dem Geschäft mit den Weiterverteilern. Hier betrug der Anstieg sogar 49,5 Prozent. Hierbei verteilen die Stadtwerke den Strom weiter, den der Endkunde bei einem anderen Anbieter gekauft hat.

Eine ähnliche Entwicklung verzeichneten die Stadtwerke auch beim Gas. Dort sank der Absatz 2018 insgesamt um 3,3 Prozent. Beim Endkundengeschäft gab es einen Rückgang von 11,5 Prozent, was der Energieversorger aber auch auf einen vergleichsweise milden Winter zurückführt. Auch beim Gas sorgte das Geschäft mit den Weiterverteilern am Ende noch für ein stabileres Ergebnis.

Matjesfest in der City

Matjesfest in der City : Jetzt dreht sich alles um den Hering

Der von den Stadtwerken selbst erzeugte Strom beruht auf den Primärenergieträgern Erdgas (89 Prozent) und Steinkohle (elf Prozent). Die Verschiebung zugunsten des Erdgases lag vor allem in der Stilllegung des mit Kohle betriebenen Heizkraftwerkes I in Hochfeld im März 2018. Der Anteil der Eigenerzeugung an der Strombeschaffung der Duisburger Stadtwerke betrug lediglich 5,8 Prozent nach 10,7 Prozent im Vorjahr.