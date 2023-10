Am BG Klinikum Duisburg Medizinisches Déjà-vu nach 66 Jahren

Jetzt, 66 Jahre später, stand für sie wieder eine wichtige Behandlung an. Es musste ein sehr schmerzhaftes Geschwulst operativ entfernt werden, welches infolge des Unfalles entstanden war. Für Türk-Aschwanden war klar: Sie wollte in das BG Klinikum Duisburg, wo sie früher so gute Erfahrungen gemacht hatte. „Die Patientin oder der Patient kann in der Regel immer selber bestimmen, welches Krankenhaus er aufsucht. Gerade bei schweren Unfallverletzungen und deren Folgen stehen wir unseren Patientinnen und Patienten immer zur Verfügung“, sagt Sven Lundin. Die durchgeführte OP war erneut erfolgreich. „Ich habe mich vom ersten Moment an wieder sehr gut aufgehoben gefühlt“, freut sich die Patientin. „Die Ärztinnen und Ärzte haben mir sehr geholfen und waren zusammen mit den Pflegekräften immer für mich da.“