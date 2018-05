Duisburg : Beumers Hummeln waren besonders fleißig

Heinrich Beumer setzt auf große Erdbeertunnel, um frühzeitig an den Start gehen zu können. Die süßen Früchte bringt Erika Beumer direkt am Hof an den Mann. Foto: Andreas Probst

Duisburg Heinrich Beumer setzt zum ersten Mal auf die Hilfe von Folientunnel. Dadurch kann der Mündelheimer Landwirt früher las bisher mit der Ernte beginnen. Selbstpflücker müssen allerdings noch etwas Geduld aufbringen.

Die Erdbeerfahne weht über dem Beumer-Hof in Mündelheim. Darauf haben die Liebhaber der süßen Früchte schon ungeduldig gewartet. "Wir setzen zum ersten Mal zwei große Erdbeertunnel ein, damit können die ersten Früchte bereits drei Wochen früher als sonst üblich geerntet werden", erläutert Heinrich Beumer den frühen Saisonbeginn. Die beiden Tunnel sind mit Folien bespannt und bedecken rund 0,5 Hektar der insgesamt 3 Hektar großen Anbaufläche. Hier werden die frühen Sorten Clery und Allegro angepflanzt. "Die Tunnel sind nicht zu verwechseln mit einem festen Gewächshaus", sagt der Erdbeerbauer. Die variabel handhabbare Folienbespannung verstärkt im Frühjahr den Einfluss der Sonne und beschleunigt so das Wachstum der Pflanzen.

Aber ohne die Arbeit vieler kleiner fleißiger Helfer würde trotz aller Technik nicht viel passieren. In jedem Tunnel schwirren seit Wochen Hummeln von Blüte zu Blüte, um diese zu bestäuben. "Wir haben uns zwei Hummelvölker angeschafft, die wurden in Kartons angeliefert", berichtet der junge Landwirt. Auch wenn es an Bienen in der Umgebung des Anbaugebietes nicht mangelt ("Wir haben hier zum Glück etliche Imker"), musste Beumer die nimmermüden "Erntehelfer" einkaufen: "Im Frühjahr ist es den Bienen noch zu kalt, die Hummeln sind da nicht so empfindlich." Mit der Investition für die Folien-Tunnel reagiert der Mündelheimer Landwirt, der 2009 mit dem Erdbeeranbau begonnen hat, auf das Kundenverhalten: "Erdbeeren gibt es ja mittlerweile fast das ganze Jahr über in den Supermärkten, da wollen wir wenigstens die Freiland-Saison bei uns auch ein Stück weit verlängern."

Derzeit werden die Früchte auf dem Hof zum Verkauf angeboten, die Verkaufsstände in Ungelsheim, Buchholz, Großenbaum und Angermund werden im Laufe der Woche eröffnet. Selbstpflücker müssen sich noch bis Ende Mai/Anfang Juni gedulden. "Die ersten Kunden standen schon voller Tatendrang an den dafür vorgesehenen Feldern an der Sermer Straße und fragten, wann es denn endlich losgeht."

Der Start zum Selbstpflücken wird auf der Internetseite des Beumerhofs (www.beumers-erdbeeren.de) bekannt gegeben. "Viele machen daraus einen Familienausflug, wir haben Kunden, die reisen sogar aus Essen oder Krefeld an." Die Direktvermarktung hat sich für Heinrich Beumer bewährt. Die Ware wird ab Hof und an den Ständen tagesfrisch an die Kunden verkauft. Auf den Erdbeer-Anbau gesetzt zu haben, bereut der Mündelheimer nicht. In der Saison wird der Familienbetrieb von zehn Erntehelfern unterstützt. Durch Anbautechniken und unterschiedliche Arten - es gibt frühe und späte Sorten - kann Heinrich Beumer von Ende April bis Ende Juni seine leckeren Früchte auf den Markt bringen. Aber das es nicht immer so läuft, wie geplant, hat der Landwirt schon ab und an erfahren: "Man bleibt schon von der Natur abhängig, die spielt halt nicht immer so mit, wie man es gerne hätte."

