Betrugsmasche in Moers „Hier ist Timo Gerke vom Raubdezernat in Duisburg“

In letzter Sekunde konnte eine 76 Jahre alte Frau aus Moers ihr Geld vor Betrügern retten. Wie die Polizei mitteilte, erschien die Seniorin am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Wache in Moers, weil sie sich unsicher fühlte und nicht genau wusste, was sie machen sollte.