Nach Betrugsfall in Duisburg Schulministerium prüft Unterrichtserlaubnis aller Islam-Lehrer

Ahmet Ü. hatte als abgeordneter Lehrer jahrelang das Schulministerium beraten. Er soll unter anderem dafür geworben haben, den umstrittenen Moscheenverband Ditib in eine Kommission aufzunehmen, die den Islam-Unterricht neu koordiniert. Dort werden auch die Idschaza ausgestellt. In seiner Zeit in Düsseldorf führte der 48-Jährige regelmäßig einen Professoren- und Doktortitel. Die entsprechenden Prüfungen hatte er jedoch nie bestanden. Auch ein Studium hatte er nicht abgeschlossen. Für Bewerbungen fälschte er die nötigen Unterlagen.