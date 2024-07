Evangelisches Klinikum Niederrhein in Duisburg Bethesda Krankenhaus informiert in Insta-Livestream über Brustkrebs

Jede siebte bis achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Die Tumor-Erkrankung ist die häufigste bei Frauen. Kein Wunder, dass der Beratungsbedarf in Fragen Brustgesundheit besonders hoch ist. Das Bethesda Krankenhaus Duisburg weitet die konventionelle Brustkrebs-Beratung aus und informiert am Dienstag, 23. Juli um 18 Uhr auch live auf ihrem Instagram-Kanal @evklinikumniederrhein.