IHK-Bestenehrung in der Mercatorhalle : Erfolg mit dem „Cuttingground“ – Berufskolleg Geldern hat die Nase vorn

IHK-Bestenehrung in der Mercatorhalle

Duisburg/Geldern Der Schulpreis, den die IHK im Rahmen ihrer Initiative Schule-Wirtschaft vergibt, ging in diesem Jahr an das Schülerteam des Berufskollegs Geldern. Ihr Schneidebrett konnte die Jury überzeugen.

Rund 600 Gäste feierten am Sonntag in der Mercatorhalle Duisburg die herausragenden Leistungen junger Menschen. Die IHK ehrte 80 beste Ausbildungsabsolventen ihres Jahrgangs, ebenso 100 Meister und Fachwirte. IHK-Präsident Burkhard Landers beglückwünschte die besten Auszubildenden des aktuellen Jahrgangs: „Mit Ihren herausragenden Resultaten gehören Sie zur beruflichen Elite bei uns am Niederrhein. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich. Spitzentalente wie Sie brauchen wir, wenn wir im internationalen Wettbewerb mithalten wollen.“