Berninghaus aus Duisburg Ein (fast) vergessenes Familienunternehmen

Jeder kennt den 1922 gebauten Seitenraddampfer „Oskar Huber“, der heute in Ruhrort am Kai vor der Schifferbörse liegt. Vor zwei Jahren feierten die Ruhrorter ihren 100. Geburtstag. Das Museumsschiff Oskar Huber steht für eine Technologie, die mehr als 100 Jahre im Einsatz war. Es erinnert zudem an ein Schiffbauunternehmen – die Firma Ewald Berninghaus. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Hochfeld an der Vulkanstraße, erklärt Caspar Berninghaus, Urenkel des Firmengründers. 1866 gründete Ewald Berninghaus (1829-1885) die Dampfkesselfabrik in Duisburg.