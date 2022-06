Bernd Faulenbach : „Der Nationalstaat ist nicht tot“

Bernd Faulenbach Foto: Faulenbach

Interview Duisburg Der renommierte Historiker Bernd Faulenbach, der eng mit der Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ verbunden ist, über Hoffnungen und bittere Einsichten.

Von Peter Klucken

Sie diagnostizieren als Historiker für die Gegenwart eine Unsicherheit der Deutschen gegenüber der eigenen Nation, die gleichermaßen durch Verdrängung, Selbstüberschätzung und Selbstzweifel charakterisiert sei. Woran machen Sie dies fest?

Bernd Faulenbach Für die historisch erklärbare Unsicherheit gibt es vielfältige Symptome. Die Selbstverständlichkeit der anderen europäischen Nationen im Umgang mit ihrer Nation fehlt bei uns, was uns nicht hindert, darüber kritisch zu urteilen. Nicht wenige meinen bei uns, Europa substituiere die Nationen, während in den übrigen europäischen Ländern die Vorstellung vorherrscht, Europa überwölbe oder durchdringe die nach wie vor durchaus handlungsfähigen Nationalstaaten. In der Bundesrepublik gab es zeitweilig eine einflussreiche Denkschule, die aus der katastrophalen deutschen Geschichte glaubte, einen deutschen Auftrag ableiten zu können, ein postnationales Zeitalter heraufzuführen. Ungeachtet des historischen Fortschritts, den der Staatenverbund Europa darstellt, leben wir in einer Welt, in der Nationen bzw. Nationalstaaten dominieren, denken Sie nur an die „Vereinten Nationen“. Der Nationalstaat ist offensichtlich nicht tot – trotz der Globalisierung und anderer transnationaler Prozesse.

Aleida Assmann plädierte in der VHS-Vortragsreihe, in der Sie den Schlusspart übernahmen, für eine „zivile Nation“. Können Sie sich dieser Betrachtungsweise anschließen?

Faulenbach Im Grunde ja. Ich würde es so sagen: Die Nation ist häufig nicht nur Problem angesichts globaler Herausforderungen, sondern auch Weg zur Lösung von wichtigen Fragen. Allerdings kommt es sehr darauf an, wie wir Nation definieren, die immer ein Produkt der Geschichte ist. Ich plädiere heute für einen deutschen Nationsbegriff, der Nation als Verbindung von „geronnener Geschichte“ und Demokratie, das heißt als Staatsbürgernation definiert, die um ihre Geschichte weiß.

Gleichwohl stellt sich die Frage, inwieweit der Begriff der Nation durch die NS-Verbrechen diskreditiert worden ist, obgleich manche eben auch auf andere Verbrechen hinweisen, worauf Sie mit der „Faulenbach-Formel“ reagiert haben. Bitte erläutern Sie diese hier noch einmal.

Faulenbach Zeitweilig hatten wir in Deutschland und Europa eine – zum Teil jetzt wiederauflebende – Debatte über konkurrierende Vergangenheiten, die NS-Vergangenheit und die kommunistische Vergangenheit, die etliche glaubten, gegeneinander aufrechnen zu können. Ich habe für die deutsche Diskussion, die die NS- und die SED-Diktatur parallelisierte, in den frühen 90er Jahren formuliert: „Die NS-Verbrechen können nicht durch die Berufung auf kommunistische Verbrechen relativiert, doch diese umgekehrt nicht unter Hinweis auf die NS-Verbrechen bagatellisiert werden.“ Generell ist wichtig, die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen festzuhalten, allerdings auch andere Staatsverbrechen, genozidale Aktionen (die in der Erinnerung eine zum Teil wachsende Rolle spielen) im Gedächtnis der Menschheit festzuhalten und in den Erinnerungskulturen bewusst zu machen.

Hat der seit dem 24. Februar tobende Krieg in der Ukraine die Einstellung der Deutschen zur Nation verändert?

Faulenbach Derartige Einstellungen wandeln sich nicht von heute auf morgen. Doch ist an einigen Einsichten schwerlich vorbeizukommen. Die gemeinsame Haltung der Europäer und der NATO ist zwar beachtlich, zugleich aber wird deutlich, dass bei Krieg und Frieden nach wie vor die Letztentscheidung bei den Nationalstaaten liegt. Auch wenn wir den Prozess der internationalen Arbeitsteilung nicht einfach zurückdrehen können, so ist jedoch jetzt eine Tendenz erkennbar, bestimmte elementare Kompetenzen nicht völlig aufzugeben, sondern sozusagen im eigenen Land oder in nationaler Reichweite zu behalten. – Schließlich kommen wir in Deutschland nicht an der bitteren Einsicht vorbei, dass auf militärische Fähigkeiten gestützte Macht auch im 21. Jahrhundert Bedeutung behält, was wir in Deutschland mehr oder weniger nach 1989/90 verdrängt hatten.

Die Vereinigung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, deren Bundesvorsitzender Sie von 2015 bis 2020 waren, leistet ehrenamtlich viel für die geschichtlich-politische Bildung. Besonders die Duisburger Gruppe des Vereins ist dabei sehr aktiv. Was treibt Sie an, auch außerhalb akademischer Kreise, sich gegen Vergessen und für Demokratie einzusetzen?