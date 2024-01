Aufführung im Duisburger Stadttheater So gut war das Gastspiel von „Der Theatermacher“

Wo ist man da bloß gelandet? Das fragt sich der selbst ernannter „Staatsschauspieler“ Bruscon, als er sich im Festsaal des „Schwarzen Hirsches“ in Utzbach umsieht. Als Zuschauer im Duisburger Stadttheater kann man sein Entsetzen nur zu gut verstehen, wenn sich der schöne rote Vorhang zur Aufführung von Thomas Bernhards bös-grantiger Satire „Der Theatermacher“ öffnet. Der so genannte Festsaal sieht aus wie eine heruntergekommene Werkstatt, die als Rumpelkammer genutzt wird. Bruscon fasst seinen Eindruck mit einem Wort zusammen: „Verkommen“. Und ausgerechnet in dieser Dorfgaststätte, die direkt neben einem Schweinestall liegt, soll sein Stück „Das Rad der Geschichte“ aufgeführt werden. Ein Stück, in dem Bruscon in neunjähriger Arbeit alle denkbaren Komödien vereinigt haben will und das als „Geschichtsstandpauke“ die Menschen über sich und die Welt im allgemeinen aufklären soll.