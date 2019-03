Verschiedene Aktionen in Bergheim : Festwoche zum 90. Geburtstag der Friedenskirche

Die Organisatoren des Konzerts „Churchbeat@Friedenskirche“ auf den Stufen zum Altarraum, der dann Bühne sein wird. Foto: FUNKE FotoServices/Norbert Prümen

Bergheim Bergheim feiert vom 24. bis 31. März mit verschiedenen Aktionen. Es wird geredet, gesungen, gelacht, gedacht und getanzt.

Der 90. Geburtstag muss nicht immer ein „Dinner for one sein“. Im Gegenteil: Wenn die Bergheimer Friedenskirchengemeinde am kommenden Sonntag, 24. März, ihre Festwoche einläutet, dann hofft sie zum Jubiläum des evangelischen Gotteshauses an der Lutherstraße auf viele Gäste und eine lebendige Kirche.

So bunt wie die Gemeinde soll die einwöchige Geburtstagsfeier werden. So gibt es neben einem eröffnenden Festgottesdienst am Sonntag, 24. März, die verschiedensten Veranstaltungen (siehe Kasten). In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Area51 ist zum 90. Geburtstag auch eine besondere musikalische Veranstaltung entstanden. „Wir wagen eine neue Art der Kirchenkonzerte, jenseits der Orgel- und Gospelmusik“, erklärte Björn Schüppen, ehrenamtlicher Leiter des Area51.

„Churchbeat@Friedenskirche“ heißt das moderne Projekt, an dem die Organisatoren der Konzertreihe Rock@Area seit dem vergangenen Oktober getüftelt haben. Pfarrerin Beate Rosenbaum-Kolrep unterstützte die jungen Planer. Die Idee? „Wir wollten die Kirche schon immer mal anders nutzen und zeigen, dass in der Kirche über die Gottesdienste hinaus ein tolles soziales Miteinander gelebt wird“, sagt Björn Schüppen.

Die Ausstellung „Frieden geht anders“ wurde schon eröffnet und bleibt bis 31. März zu sehen. Hier spricht Pfarrer Johannes Mehring (St. Peter). Foto: FUNKE Foto Services/Joosten

Am kommenden Freitag, 29. März, ist es soweit: Die Kirchbänke weichen, das Seitenschiff wird zur Snack-Bar und der Altarraum verwandelt sich in eine Bühne. „Drei Bands konnten wir gewinnen“, so Stefan Adam vom Area51. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Singer-Songwriter Noah Warwell spielt Pop und Akustik-Musik, „Aëdon“ vereinen rockige Gitarre und Klavier und die Headliner „The Second Try“ überzeugen mit kraftvollem Frauengesang und Rock.

„Wir wollen ganz bewusst alle Leute ansprechen – von drei bis 100 Jahren“, sagte Adam. Für die Kleinsten gibt es ein Mitmach-Programm ab 16.30 Uhr. Musikpädagogin Elisabeth Booms lädt zu Tanz und Gesang ein. Ab 17.30 Uhr folgen dann die drei Bands. „Die Leute mögen sich fragen: Was machen die da in der Kirche eigentlich?“, lachte Schüppen. Es werde eine nie da gewesene Premiere, zu der alle eingeladen sind. Der Eintritt kostet pro Person fünf Euro. Der Einlass beginnt am Freitag, 29. März, um 16 Uhr.

