Wegen Personalmangel: Eltern sollen Kitakinder zeitweise daheim betreuen

Bergheim In einer Bergheimer Kindertagesstätte herrscht großer Personalmangel. Die Stadt spricht von einer Ausnahme.

In Witten fehlen 284 Plätze, in Bochum sind es 280, in Essen 3000 und in Duisburg rund 600. In nahezu jeder Kommune im Ruhrgebiet gibt es Versorgungslücken in der Kita-Betreuung. Selig also, wer einen Betreuungsplatz hat? Nicht unbedingt. In der Bergheimer Kita Breslauer Straße klagen Eltern über Personalengpässe, die zur Folge haben, „dass seit vergangenem Jahr regelmäßig Kinder zu Hause bleiben müssen“, erzählt Carolin Zilligen, eine betroffene Mutter. „Im Januar und Februar war das fast jede zweite Woche der Fall, weil das Jugendamt es nicht hinbekommt, Springer als Aushilfe zur Verfügung zu stellen. Wir zahlen also für den Kindergarten und müssen die Kinder trotzdem häufig zu Hause lassen“, sagt Carolin Zilligen.