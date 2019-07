Hunderte Ehen, hunderte Einsätze, dutzende Schüsse : Duisburg ist Hochzeitskorso-Hochburg

Polizisten stehen vor einem Hochzeitskorso in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Christian Schwerdtfeger

Duisburg/Düsseldorf Dem Lagebild „Einsatzanlässe Hochzeiten“ des NRW-Innenministeriums zufolge gab es nirgendwo so viele Probleme mit aus dem Ruder gelaufenen Hochzeitskorsos wie in Duisburg. In 34 Fällen musste die Polizei auf Autobahnen eingreifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Harpers Von Tim Harpers Autorendetails aufklappen Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg. zum Autorenprofil

Schüsse, Bengalos, gewagte Bremsaktionen auf Autobahnen und Hupkonzerte. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder aus dem Ruder gelaufene Hochzeitskorsos auf den NRW-Straßen für Aufsehen gesorgt. Erst am Freitag vergangener Woche stoppte die Polizei einen Konvoi in Duisburg, aus dem heraus Schüsse in die Luft abgefeuert worden waren.

Wie nun aus aktuellen Zahlen des Lagebilds „Einsatzanlässe Hochzeiten“ hervorgeht, die das NRW-Innenministerium unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat, war der Duisburger Einsatz kein Einzelfall. Seit Beginn der Datenerfassung Anfang April verzeichnete die Polizei in NRW 52 gemeldete Schussabgaben im Zusammenhang mit Hochzeitsfeierlichkeiten. In 24 Fällen konnten die Schüsse im Nachhinein nachgewiesen werden.

Problem-Hochburg in diesem Zusammenhang ist das Ruhrgebiet. Von insgesamt 235 Einsätzen seit Anfang April entfielen 85 auf die Städte an Rhein und Ruhr. Duisburg ist mit 35 Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit Hochzeitsfeierlichkeiten vor Köln (29) und Essen (18) Spitzenreiter dieser Statistik.

Neben Schüssen ist offensichtlich auch das Abbrennen von Pyrotechnik ein großes Problem in dieser Gemengelage. Das Lagebild verzeichnet hier 27 bestätigte Fälle seit April.

Haupteinsatzzeit für die Polizei in Sachen Hochzeitskorsos ist das Wochenende. Von 235 Einsätzen fanden 200 samstags (127) und sonntags (73) statt.

Das Innenministerium sowie die Duisburger Polizei verweisen vor diesem Hintergrund auf Nachfrage auf die Null-Toleranz-Strategie des Innenministers, „die auch für diesen Phänomenbereich“ gelte, wie eine Ministeriumssprecherin sagt. „Hochzeiten und die Teilhabe an diesem freudigen Ereignis inklusive den Feierlichkeiten werden durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen im gesellschaftsadäquaten Rahmen selbstverständlich geduldet, wenn sie nicht in der Störung Dritter ausarten“, heißt es im entsprechenden Aktionsplan des Innenministeriums.