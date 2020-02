Benefizaktion in Duisburg : Ostertombola mit 6000 Eiern

Duisburg Der Verein „Engel gibt es überall“ setzt auf nachhaltige Hilfen. Wer an der Tombola teilnimmt, unterstützt die Initiative und kann einen von insgesamt 600 Gewinnen ergattern.

Die Osterei-Tombola-Aktion der Hilfsinitiative „Engel gibt es überall“ startet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal. Am 15. Februar beginnt das wohltätige Projekt in Duisburg und in den Kreisen Kleve und Wesel. 600 Gewinne mit einem Gesamtwert von mehr als 21.000 Euro sind in den Eiern, die in der Mayerschen Buchhandlung. Jedes zehnte Ei gewinnt. Von Gutscheinen bis hin zu Eintrittskarten für Theater, Konzerte oder Comedians gibt es zu gewinnen.