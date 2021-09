Duisburger Szene : Belgische Super-Jazzer beenden Intermezzo-Pause

Ben Sluijs und seine Mitstreiter boten in der Duisserner Lutherkirche Jazz vom Feinsten. Foto: Andreas Probst

DUISSERN Das Quartett des Saxofonisten Ben Sluijs war in Duisburg zu Gast. Anspruchsvoller Modern-Jazz begeistert das Publikum. Dabei ist sich Ben Sluijs stilistisch weitgehend treu geblieben, wie sein neues Album „Particles“ beweist, das die Band hier vorstellen konnte.

Nach quälenden Umplanungen und einer Absage des Ceccaldi Trios durfte nun das Quartett des belgischen Saxofonisten Ben Sluijs die beliebte Intermezzo-Konzertreihe wiedereröffnen. Erstmals gab es Corona bedingt in der Lutherkirche zwei Konzerte, um den nötigen Abstand zwischen den Besuchern aufrecht zu halten.

Dafür wurde das begeisterte Publikum vom unermüdlichen Veranstalter Karl Bongartz in zwei Schichten aufgeteilt und die prominent besetzte Band durfte ohne Pause zwei Mal spielen. Der 1967 in Antwerpen geborene Ben Sluijs, der zu den prominentesten Jazz-Musikern Belgiens und Europas gehört, zählt zu den profilierten Vertretern eines zeitlosen, aber auch zeitgemäßen Modern Jazz ohne Schnörkel, der auf weltmusikalische Experimente keinen Wert legt. Mehr als 30 Alben hat Ben Sluijs in seiner langen Karriere als Bandleader und Saxofon-Virtuose veröffentlicht und mit Größen wie David Liebman, Philippe Catherine oder Toots Thielemans gespielt.