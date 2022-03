Bei Wahlsieg in NRW : SPD für Beteiligung des Landes an Thyssenkrupp Steel

Thomas Kutschaty (M.), SPD-Vorsitzender in NRW, und der Stahl-Betriebsratsvorsitzende Tekin Nasikkol (r.) informierten sich am Dienstag bei dem Auszubildenden Nick Schraut über die Ausbildung bei Thyssenkrupp. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Die oppositionelle SPD in Nordrhein-Westfalen will im Fall eines Sieges bei der Landtagswahl im Mai eine Beteiligung des Landes an der Stahlsparte von Thyssenkrupp prüfen.

"Wir stehen da bereit, die Entscheidungen müssen aber jetzt erstmal auf unternehmerischer Seite getroffen werden", sagte der Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, am Dienstag bei einem Treffen mit Stahl-Betriebsratchef Tekin Nasikkol und Auszubildenden in Duisburg.

"Ich kann nicht zwangsweise Mitglied oder Eigentümer werden, sondern man muss als Land dann auch Anteile erwerben", ergänzte Kutschaty. Dies könne mit einer Kapitalerhöhung oder durch einen Verkauf von Aktien erfolgen. Das müsse dann mit den anderen Aktionären besprochen werden.

Die Stahlindustrie steht mit der Umstellung auf eine klimafreundlichere Produktion vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. Konzerne wie Thyssenkrupp und Salzgitter haben deutlich gemacht, dass sie die notwendigen Milliardensummen ohne staatliche Hilfe nicht stemmen können.

Thomas Kutschaty will nach eigenen Angaben in der kommenden Woche mit Konzernchefin Martina Merz über die Vorstellungen des Vorstandes sprechen. Merz hatte jüngst wegen der unsicheren Rahmenbedingungen in Folge des Ukraine-Kriegs die angestrebte Verselbstständigung der Tochter Thyssenkrupp Steel Europe ausgesetzt.

"Aus unserer Sicht kann das alles relativ zügig dann auch passieren", sagte Kutschaty. Der Vorstand müsse involviert sein. Positive Beispiele für eine Landesbeteiligung seien der Konkurrent Salzgitter und Volkswagen, an denen das Land Niedersachsen beteiligt ist. Eine Beteiligung müsse wettbewerbsrechtlich geklärt werden. Er habe darüber im Februar mit dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, gesprochen.

Eine Staatsbeteiligung sei einfacher, wenn die Stahlsparte separat sei. Eine Staatsbeteiligung an einem Mischkonzern wie Thyssenkrupp sei schwieriger. Vorstellbar sei eine Beteiligung an der Stahlsparte in der Größenordnung eines Viertels der Anteile.

Kutschaty hat vor dem Hintergrund der schwierigen Lage in der Stahlindustrie außerdem erneut einen „Stahlgipfel“ gefordert. „Daran müssen die übrigen Länder der Stahlallianz sowie die Tarifpartner teilnehmen“, sagte er am Dienstag in Duisburg.

Nach Ansicht des SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Mai soll das Land Nordrhein-Westfalen diesen Gipfel organisieren. „Das Land darf die Beschäftigten von Thyssenkrupp Steel in dieser Situation nicht alleine lassen. Nordrhein-Westfalen muss ein starker Stahlstandort bleiben“, so Kutschaty weiter. Der 2018 gegründeten Stahlallianz gehören mehrere Bundesländer mit Stahlindustrie an.

„Die Herausforderungen für unseren Stahlbereich sind enorm“, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Thyssenkrupp Steel Europe AG, Tekin Nasikkol. Der eingeschlagene Weg mit der Modernisierung der Anlagen und die Transformation hin zu CO2-freier Stahlproduktion dürfe nicht gefährdet werden. „Sie muss sogar beschleunigt werden. Wir sind die Basis für das Industrieland NRW und wollen das in Zukunft auch bleiben.“

(Reuters/dab)