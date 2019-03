Vorentscheidungen in der Rheinhausenhalle: Grooves mit tänzerischem Leben gefüllt

RHEINHAUSEN Bei den Tanztagen riss es die Zuschauer in der Rheinhausenhalle regelmäßig von den Stühlen: Die einzelnen Formationen überzeugten mit ausgeklügelten Choreografien.

30 Jahre ist es her, dass in Duisburg eine echte Institution der Kulturlandschaft ins Leben gerufen wurde. Seitdem sind die Duisburger Tanztage ein Garant für volle Säle und volle Parkplätze, die Teilnehmer kommen aus ganz NRW. Bevor Anfang April die Finalrunden im TaM anstehen, kämpften die vielen Tanzgruppen an diesem Wochenende um die begehrten Tickets zur Endrunde, zum Beispiel am Samstag in der Rheinhausenhalle, beim „First Level“ im Streetdance.