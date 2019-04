An der Cölve : Moerser Stadtrat gibt grünes Licht für Behelfsbrücke

An der Cölve

Mit reichlich Anschauungsmaterial kam die Initiative Cölve-Brücke am Mittwoch ins Moerser Rathaus.

Westen/Moers Der Moerser Stadtrat stimmte am Mittwoch für den rund 930.000 Euro teuren Bau einer Behelfsbrücke.

Mit reichlich Anschauungsmaterial kam die Initiative Cölve-Brücke am Mittwoch ins Moerser Rathaus. Die Gruppe um Doris Goebel hatte ihr bereits bekanntes Modell einer Behelfsbrücke dabei. Dessen „großen Bruder“ erhofft sich die Initiative für die Bahnüberführung zwischen Trompet und Schwafheim. Hier soll bekanntlich eine Behelfsbrücke die marode und seit Mitte 2017 gesperrte Brücke ersetzen. Am Mittwoch hatte dazu der Moerser Stadtrat das Wort. Er stimmte für den rund 930.000 Euro teuren Bau einer Behelfsbrücke. Tut dies auch der Duisburger Rat am 6. Mai, kann die Brücke gebaut werden. Im kommenden Jahr soll sie dann fertig sein.