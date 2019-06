Beachparty : Partymacher erwarten 8000 Gäste

Vor zwei Jahren heizte Anna Maria Zimmermann den rund 8000 Gästen im Strandbad Wedau ein. In diesem Jahr ist unter anderem der aus Big Brother bekannte Schlagerstar Jürgen Milski zu Gast. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Beachparty im Strandbad Wedau geht in diesem Jahr in ihre 48. Auflage. Headliner sind Schlagerikone Jürgen Milski und die Rockgrößen von Wishbone Ash.

Konrad Sühs und Klaus Siepmann haben das Wetter fest im Blick. Ganz so warm wie dieser Tage sollte es für die Beachpartymacher am Samstag, 13. Juli, nicht sein. „Temperaturen im mittleren 20er Bereich wären schön“, sagt Sühs, Betreiber der Wasserskianlage im Strandbad Wedau. „Dann sind die Leute entspannter.“ Außerdem werde mehr Bier getrunken, wenn es nicht ganz so heiß sei.

Das Partygeschehen selbst soll aber unabhängig vom Wetter in gewohnter Manier ablaufen. Zehn Musikacts – von Schlager über Reggae bis Rock – sollen den bis zu 8000 Gästen auf zwei Bühnen einheizen. Das Wasser wird wie schon in den Vorjahren mit Bauzäunen abgesperrt. Los geht es um 17.30 Uhr. Dafür, dass am Partyabend alles reibungslos abläuft, sorgen laut Süß rund 60 Leute, die sich um die Bewirtung und weitere rund 60 Leute die sich um Themen wie Sicherheit und Technik kümmern. Der letzte Ton wird um 1 Uhr nachts gesungen. Diese Uhrzeit sei auch nicht verhandelbar, sagt Klaus Siepmann, technischer und künstlerischer Leiter des Events. „Wir befinden uns hier mitten in einem Wohngebiet. Außerdem gibt es An- und Abreiseverkehr. Da müssen wir sehr streng sein.“

Info Vorverkauf ist gut angelaufen Vorverkauf: Karten gibt es im Vorverkauf für 9,90 Euro, an der Abendkasse für 13 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Wasserskianlage in Wedau und alle Kartenstellen, die mit Rheinruhrticket (www.rheinruhrticket.de) zusammenarbeiten.

Bis es soweit ist, bekommen die Gäste der Beachparty in diesem Jahr ein besonders ausgefeiltes und abwechslungsreiches Programm auf die Ohren. „Wir glauben, dass wir die einzige Veranstaltung im Umkreis sind, die es schafft, mit ihrem Programm gleich zwei unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen“, sagt Siepmann. „Alle feiern an dem Abend gemeinsam. Da sind wir schon ein wenig stolz drauf.“ Da gebe es zum einen die Schlagerschiene. In diesem Jahr unter anderem vertreten durch den durch Big Brother bekannt gewordenen Mallorca-Musiker Jürgen Milski, DSDS-Dauerverlierer Menderes Bagci, Erotik-Musiksternchen Melanie Müller und die Mallorca-Cowboys. Zum anderen sei da die Rock und Alternative Schiene. „Da konnten wir in diesem Jahr Wishbone Ash für die Beachparty gewinnen“, sagt Siepmann. „Die sind mittlerweile in ihrem 50. Bandjahr und haben mit ihrem chrakteristischem Sound Bands wie Thin Lizzy oder Iron Maiden beeinflusst.“

Opener des Festivals an der Wasserskianlage wird in diesem Jahr eine Duisburger Band sein. Die Musiker von „Have a nice day“ verstehen sich als Bon-Jovi-Tribute-Ensemble. Sie bringen laut Siepmann mit Leadsänger Michael Niess einen Mann mit, dessen Stimme sich leicht mit der des Originals verwechseln lasse.