Baumpflanzaktion der Stadtwerke Duisburg 13.800 Bäume für die grüne Lunge Duisburgs

Langfristig würden diese 13.000 Bäume in der Lage sein, jährlich über 172 Tonnen CO 2 der Atmosphäre zu entziehen. Wie kommt diese Zahl zustande? Forscherinnen und Forscher der Universität Münster haben herausgefunden, dass eine 80 Jahre alte Buche insgesamt eine Tonne CO 2 aufgenommen hat, also pro Jahr 12,5 Kilogramm. Die exakte CO 2 -Menge, die ein Baum aufnimmt, schwankt je nach Baumart, Klima und Bodenqualität. Nach dieser Rechnung müsste man also 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne Kohlendioxyd zu kompensieren.