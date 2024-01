Protest gegen die Bundesregierung 42 Kilometer lange Strecke – Duisburger Bauern kündigen Protestfahrt an

Die Demonstration wird laut Polizei in Form eines Fahrzeugkonvois mit 30 erwarteten Teilnehmern stattfinden. Start ist in Voerde, von dort wollen die Landwirte über Duisburg und Oberhausen bis nach Dinslaken fahren. Der Fahrzeugkonvoi erreicht voraussichtlich um 7.30 Uhr in Walsum an der Grenze zu Dinslaken das Duisburger Stadtgebiet.