Künstlerportrait aus Duisburg : Vom Filmemacher und Schauspieler zum Autor

Eben noch nehmen Maria (Loredana Linglauf) und Bashar (Bashar Al Murabea) an einer Protestdemonstration gegen das Regime in Damaskus teil, doch dann müssen sie sich vor den Schüssen des Militärs verstecken. Foto: Sascha Kreklau

Duisburg Das Autorendebüt von Bashar Al Murabea am Schauspiel Duisburg und eine Beschreibung von Stück und Inszenierung von „Im Kreis der Sterne“.

Von Olaf Reifegerste

Der Filme- und Theatermacher Bashar Al Murabea, der seit seiner Flucht aus Syrien 2015 in zahlreichen Projekten am Schauspiel Duisburg als Schauspieler in Erscheinung getreten ist, gab Ende Oktober vergangenen Jahres mit „Im Kreis der Sterne“ sein Autorendebüt. In diesem Stück, das autofiktional ist, erzählt er die Geschichte einer Flucht. Doch es ist nicht allein nur seine Flucht, die er zum Inhalt seines Dramas macht, sondern eine von vielen. Und so will er auch diese Geschichten damit zu Gehör bringen. Die Uraufführung fand im Rahmen von „Zehn X Freiheit“ statt, einer Veranstaltung vom Regionalverband Ruhr in Kooperation mit den Ruhr Bühnen, einem Zusammenschluss von elf öffentlich getragenen Theatern, darunter auch dem hiesigen, verteilt auf neun Städte der Metropolregion Ruhr. Seitdem steht die Inszenierung auf dem Spielplan des Duisburger Theaters.

Zum Inhalt: Das junge Pärchen Bashar und Maria träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit eigenem Haus und Kindern. Doch die Hoffnung auf dieses Glück wird bedroht: Der Bruder Marias, Jannes, ist aus religiösen Gründen gegen die Beziehung; außerdem steht Syrien vor einem Bürgerkrieg und dem Studenten Bashar droht der Militärdienst für ein ihm verhasstes Regime. Dann eskaliert die Situation: Das Militär beantwortet die Demonstrationen auf der Straße mit Gewalt. Bomben und Raketen gehören nun zum Alltag. Und was bislang nur ein Gedanke war, wird jetzt Realität und heißt Flucht: Das Land verlassen, um anderswo in Frieden und Freiheit zu leben. Das Schauspiel erzählt also eine Liebes- und Fluchtgeschichte und streift dabei weitere Themen wie Angst und Hoffnung, Misstrauen und Verrat, Heimat und Familie.

Zum Stück: Der Text ist formal in fünf Szenen gegliedert, die folgende Überschriften tragen: „Das Haus im Himmel“, „Der Anfang eines Protestes“, „Leben im Krieg“, „Leben auf der Flucht“, „Einzig das Meer“. Die Figuren Bashar und Maria sprechen ihre Texte meist als Dialog, manchmal aber auch gemäß den Regieanweisungen in Form von Ansprachen, Berichten und Kommentaren in Richtung Publikum. Ein Text der beiden ist zeitversetzt und wird von zwei verschiedenen Orten gesprochen: Bashar von der Kaserne, Maria dagegen von zu Hause aus. Das ganze Stück über ziehen sich wunderschön bildhafte und poetisch gedichtete Sätze durch die Handlung wie zum Beispiel „Schau mal die Sterne. Wie sie im Himmel schwimmen“ oder „Ein Haus voller Blumen – und in jedem Raum ein Stern“ oder „Das ist der Klang der Veränderung“ oder „Lebe wohl mein Viertel, dessen Seele uns alle behütete“ oder „Ein Blitz leuchtet in der Ferne und zeigt, wie das schwarze Wasser die Menschen verschluckt“.

Zur Inszenierung: Tim Zielke (Regie), Karolina Wyderka (Bühne) und Janin Lang (Kostüme) haben die Inszenierung in der Besetzung Bashar Al Murabea (Bashar) und Loredana Linglauf (Maria) besorgt. Spielort im Duisburger Theater ist das Opernfoyer. Eine Podesterie aus mehreren verschieden hoch aufgestellten Bühnenelementen mit einer zentralen Mittelebene stellt die Grundkonstruktion des Bühnenbildes und schafft zugleich die gedankliche Vorstellung von einer Himmelstreppe. Die Flächen sind mit überwiegend erdfarbenen Stoffen drapiert, auf denen Kissen liegen. Mit diesen veranstalten Bashar und Maria gleich zu Beginn der ersten Szene eine Kissenschlacht, die auf den bevorstehenden Bürgerkrieg hindeuten soll. Für die Schlussszene, der Flucht in dem überfüllten Boot auf dem Meer, werden Stoffe der Tribüne dann wieder entfernt. Zweck der Verwandlung ist die Freilegung von darunterliegender bläulicher Folie, die dem Publikum das Meer mit meterhohen Wellen assoziieren soll. Auf diese Weise gelingt es der Bühnenbildnerin, ein eindrucksvolles Bildnis von Himmel und Erde aufzuzeigen. Auffällige Striche am Text hat die Regie nicht vorgenommen. Ebenso hat sie die technischen Regieanweisungen im Stück weitgehend eingelöst, mal durch Filmeinspielungen von realen Kriegsschauplätzen in Damaskus, mal mit konservierten Tonaufnahmen, um Wald und Wasser, Schüsse und Explosionen zu verdeutlichen.