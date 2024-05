Bühnenbild aus 1400 Mehlsäcken Dennis Volpis „Krabat" kommt als Ballett nach Duisburg

Duisburg · Am kommenden Samstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr, übernimmt die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg das bereits in Stuttgart und Duisburg erfolgreiche Handlungsballett „Krabat“ von Noch-Ballettdirektor Demis Volpi in ihr hiesiges Haus.

28.05.2024 , 14:37 Uhr

„Krabat“ ist jetzt auch im Duisburger Theater zu sehen. Foto: Ingo Schäfer

Es basiert natürlich auf dem bekannten gleichnamigen Roman von Otfried Preußler, der mehr ist als ein Jugendbuch. Es geht darin um den Sieg der Liebe über die Verführungskraft des Autoritären. Kurz zur Handlung, nach einer alten sorbischen Sage: Als der Waisenjunge Krabat die Mühle im Koselbruch das erste Mal betritt, ahnt er noch nicht, welche Geheimnisse hier von dem mysteriösen Müllermeister gehütet werden. Er unterrichtet die Gesellen in schwarzer Magie. Doch jedes Jahr fordert das einen tödlichen Tribut. Nur die Liebe eines Mädchens aus dem Dorf zu einem der Lehrjungen kann den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen. Großer Bahnhof für Volpis Finale Ballettpremiere „Surrogate Cities“ demnächst in der Rheinoper Großer Bahnhof für Volpis Finale Ist das überhaupt noch Tanz? RP-Ballettscouts Ist das überhaupt noch Tanz? Die drei Akte sind hier „Tage“ genannte Zyklen, mit jeweils ähnlicher musikalischer Struktur, frei zusammengesetzt aus extrem emotionalen und farbenreichen Werken von Philip Glass (das Konzert für Violoncello und Orchester sowie das Konzert für Violine und Orchester Nr. 1), Krzysztof Penderecki („Polymorphia“ für 48 Streichinstrumente sowie die Sinfonien Nr. 1 und 3) und Peteris Vasks (das Streichquartett Nr. 3 sowie die „Message“ für Streichorchester, Schlagzeug und zwei Klaviere). Außerdem wurde das deutsche Volkslied „Die Gedanken sind frei“ eigens ins Sorbische übersetzt sowie für Sopran und Kinderchor arrangiert. Nicht zuletzt hat Christoph Kirschfink das bedrohliche Klappern der realen Mäulesmühle in der Nähe von Stuttgart eingefangen und aufbereitet. Der Stoff bietet viele Möglichkeiten für opulenten Theaterzauber. Das Bühnenbild von Katharina Schlipf besteht aus über 1400 Mehlsäcken, die später auch zu Leichensäcken werden. Zwischendurch gibt es gemalte Ausblicke in die Natur. Im Orchestergraben sitzen die Duisburger Philharmoniker, die musikalische Leitung hat die junge Rheinopern-Kapellmeisterin Katharina Müllner. Es gibt noch Karten für die Übernahmepremiere, am einfachsten im Netz unter www.operamrhein.de.

