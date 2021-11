Verspätungen, Umleitungen, Zugausfälle : Stellwerkstörung in Duisburg behindert Bahnverkehr in NRW

Stellwerkstörung in Duisburg behindert Bahnverkehr in NRW

Eine S-Bahn fährt auf den Gleisen am Essener Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Duisburg Eine Stellwerkstörung in Duisburg hat am Mittwoch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Ruhrgebiet. Nach Auskunft der Bahn kommt es zu Ausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr.

Die Halte ab dem Hauptbahnhof Oberhausen , Hauptbahnhof Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Hauptbahnhof Duisburg , Hauptbahnhof Essen Hbf und Hauptbahnhof Bochum „können entfallen“, heißt es in einer Stellungnahme der Bahn. Einzelne Züge würden dafür ersatzweise in Gelsenkirchen oder Neuss halten.

Die Stellwerkstörung hat auch Auswirkungen auf den Regionalverkehr: Es fahren derzeit keine Züge im betroffenen Streckenabschnitt in Duisburg. Die S1 wird daher zwischen Essen Hauptbahnhof und Düsseldorf Derendorf in beiden Richtungen ohne Halt umgeleitet. Die Züge von Solingen nach Düsseldorf fallen aus. Die Züge des RE 2 / RE 42 aus Münster enden und beginngen am Essener Hauptbahnhof. Sie fallen daher zwischen Essen und Düsseldorf Hauptbahnhof bzw. Mönchengladbach Hauptbahnhof aus.