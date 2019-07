Vom Verein DU Gay : Bärbel Bas erhält in Duisburg den Akzeptanzpreis

Duisburg Die SPD-Politikerin aus Duisburg wurde bei einer Gala des Vereins „DU Gay“ für ihr Engagement geehrt.

Seit 2014 verleiht der Verein „DU Gay“ jährlich den Akzeptanzpreis an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise für die Community eingesetzt oder sie unterstützt hat. „Bei den Galas war ich immer dabei, ich hätte aber nicht gedacht, dass ich einmal den Preis selbst bekommen würde“, sagte Bas vor der Auszeichnung im Wyndham Hotel Duisburger Hof. „Sie engagiert sich in vorbildlicher Art und Weise bei verschiedenen Vereinen und Organisationen. Sie lässt es sich nicht nehmen bei Ausstellungseröffnungen, Diskussionen und anderen Veranstaltungen vor Ort zu sein und so ihre Unterstützung zu zeigen“, hieß es unter anderem in der Begründung vonseiten des Vereins. „Sie ist verlässlich und hat immer ein offenes Ohr für die Community. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, ergänzte Christian Karus vom DU-Gay-Vorstand.

Ende letzten Jahres hatte sich das Gremium des Vereins zusammengesetzt und überlegt, wer der Preisträger 2019 werden könnte. Wie Karus betont, fiel die Wahl damals eindeutig aus. Nach der Entscheidung erhielt Bas vom Verein eine E-Mail mitsamt einer Einladung, dessen Inhalt sie zunächst eher beiläufig zur Kenntnis nahm. „Ich sollte mir für den 20. Juli nichts vornehmen“, erinnerte sie sich an die Bitte in der E-Mail. An diesem Tag sollte die Verleihung des Akzeptanzpreises vorgenommen werden. Als jemand, der in den vergangenen Jahren immer an der Gala als Gast teilnahm, war dies für sie ohnehin ein Pflichttermin. Sie las den Text in der E-Mail aber weiter und scrollte nach unten, bis sie entdeckte, dass sie dieses Mal die Preisträgerin wäre. „Da war ich anfangs schon überrascht, aber ich habe mich sehr gefreut“, gestand sie. Ein „wenig angespannt“ sei sie so kurz vor dem Beginn der Gala. In der Vergangenheit hielt sie häufiger Reden und Grußworte auf andere Preisträger bei diversen Veranstaltungen. Nun stand sie auf der Bühne und somit selbst im Scheinwerferlicht. „Das darf auch mal sein“, meinte Karus lächelnd. Auf jeden Fall wird der Preis einen Ehrenplatz bekommen. „Nicht im Büro in Berlin, sondern Zuhause in Duisburg“, wie Bas betont.