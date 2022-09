Badeunfall im Rhein​: Duisburger Polizei stellt gezielte Suche nach Vater und Sohn ein​

Duisburg Die Polizei hat kaum noch Hoffnungen den neun Jahre alten Jungen und dessen Vater, die bei einem Badeunfall im Rhein bei Duisburg von der Strömung mitgerissen wurden, noch lebend zu finden. So ist der aktuelle Stand.

Der Vater war nach früheren Polizeiangaben beim Rettungsversuch ebenfalls abgetrieben worden. Einem Angler, der die Hilferufe der Eltern gehört hatte, war es noch gelungen, die Mutter mit einem Kescher an Land zu ziehen. Offenbar war sie so nah am Ufer, dass der Angler dazu nicht selber ins Wasser gehen musste.

In Duisburg ist es schon häufiger zu gefährlichen Situationen durch unerlaubtes Baden und Schwimmen im Rhein und in Seen gekommen. Trauriger Tiefpunkt war im Juni 2021, als drei Mädchen am Alsumer Steig in den Rhein gingen und ertranken. „Das Baden und Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich“, warnt die Stadt deshalb aktuell – und das auf ihrer Homepage in mehreren Sprachen. Auch am Flussufer wurden schon in der Vergangenheit entsprechende Warnschilder aufgestellt.