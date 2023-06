Fotos Badeseen: Wo man baden darf - und wo nicht

Die Duisburger Seen

Duisburg hat viele Seen, aber nicht in allen ist das Baden erlaubt. Drei Seen in Duisburg verfügen über eine besonders gute Wasserqualität. An den Seen, wo Badeverbot herrscht, kann man dennoch seine Freizeit verbringen. Wir haben im Folgenden die größten Seen in Duisburg zusammengestellt und sagen Ihnen, wo man schwimmen darf und wo nicht.

Wegen Corona kann es bei einigen Freibädern zu abweichenenden Öffnungszeiten kommen.