Saison beginnt am 1. Mai Baden in Duisburg – in diesen Seen ist das Schwimmen erlaubt

In Duisburg sind drei Seen als Badegewässer mit guter Wasserqualität zugelassen. Dabei handelt es sich um den Kruppsee, Wolfssee und Großenbaumer See. Alle anderen Seen sind nicht als Badegewässer zugelassen. Während der Badesaison vom 1. Mai bis zum 15. September wird die Wasserqualität der Badeseen regelmäßig kontrolliert. Die Untersuchungsergebnisse werden auf der städtischen Internetseite des Institutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz veröffentlicht. Das Bürger- und Ordnungsamt weist außerdem darauf hin, dass das Baden auch an allen öffentlich zugänglichen Baggerlöchern verboten ist. Leider kommt es hier immer wieder zu Unfällen, teilweise mit tödlichem Ausgang.