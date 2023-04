Saison beginnt am 1. Mai Baden in Duisburg – in diesen Seen ist das Schwimmen erlaubt

Duisburg · Die Badesaison in den Duisburger Freibädern beginnt normalerweise am 1. Mai. Auch wenn es in diesem Jahr noch nicht so frühlingshaft war, hier schon eine Übersicht über die zugelassenen Badegewässer in der Stadt. Davon gibt es nicht viele.

24.04.2023, 17:02 Uhr

Das Freibad Wolfssee in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Endlich scheint das Wetter ein wenig sommerlicher zu werden. So mancher Duisburger wird das warme Wetter für den Sprung ins kühle Nass nutzen wollen. In Duisburg sind drei Seen als Badegewässer mit guter Wasserqualität zugelassen. Dabei handelt es sich um den Kruppsee, Wolfssee und Großenbaumer See. Alle anderen Seen sind nicht als Badegewässer zugelassen. Während der Badesaison vom 1. Mai bis zum 15. September wird die Wasserqualität der Badeseen regelmäßig kontrolliert. Die Untersuchungsergebnisse werden auf der städtischen Internetseite des Institutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz veröffentlicht. Das Bürger- und Ordnungsamt weist außerdem darauf hin, dass das Baden auch an allen öffentlich zugänglichen Baggerlöchern verboten ist. Leider kommt es hier immer wieder zu Unfällen, teilweise mit tödlichem Ausgang. Ursache ist häufig, dass unbefestigte oder zu steile Uferböschungen einstürzen und Schwimmer mitreißen. Darüber hinaus gefährden Untiefen und sehr unterschiedliche Wassertemperaturen die Schwimmer. Auch können aufgrund der Wasserqualität Gesundheitsgefahren nicht ausgeschlossen werden, die Baggerlöcher und nicht als Badegewässer zugelassenen Seen verfügen außerdem über keine rettungsdienstliche Infrastruktur. Wer unbeschwert schwimmen gehen möchte, sollte ein öffentliches Freibad nutzen.

(RP)