Getöteter Säugling : Mutter von Baby „Mia“ stammt aus dem Raum Duisburg

Duisburg Gut ein Jahr, nachdem die Leiche des von der Polizei „Mia“ getauften Säuglings in einer Altkleider-Sortieranlage im polnischen Kielce gefunden wurde, hat die Polizei wieder eine heiße Spur. Eine Isotopenanalyse verrät, dass die Mutter aus dem Raum Duisburg stammt.

Der getötete Säugling war Mitte November in einer Altkleider-Sortieranlage in Polen gefunden worden. Relativ schnell war klar, dass das Mädchen in einem Container aus Duisburg nach Polen gekommen sein musste. Die Ermittlungen in Duisburg führten dann aber immer wieder ins Leere. Ein Hinweis führte die Ermittler beispielsweise auf die Spur zu einer Frau, bei der eine weitere Babyleiche gefunden wurde. Die Ermittler waren zwischenzeitlich sehr zuversichtlich, den Fall gelöst zu haben. Doch nach einigen Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Frau mit Mia nichts zu tun hatte. Gegen sie lief bis vor kurzem ein Verfahren vor dem Duisburger Landgericht.