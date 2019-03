Mülheimer muss sich vor dem Landgericht Duisburg verantworten: Baby erschlagen: Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Mülheim/Duisburg Ein 23-jähriger Mülheimer muss sich seit Montag vor dem Duisburger Landgericht verantworten. Er soll sein acht Monate altes Baby erschlagen haben.

Der Angeklagte soll seine Tochter am 29. April 2018 in der Mülheimer Wohnung der Familie gegen einen festen Gegenstand geschlagen haben. Dadurch soll er den Tod des Säuglings laut Anklage zumindest billigend in Kauf genommen haben. Das kleine Mädchen war am nächsten Tag in einem Essener Krankenhaus an den Folgen schwerster Kopfverletzungen gestorben. Zum Prozessauftakt vor dem Duisburger Schwurgericht schwieg der 23-Jährige zu den Vorwürfen. Die Anklage lautet auf Totschlag.