B288 in Duisburg : Blitzer an Baustelle verärgert Autofahrer

Blitzer an Baustelle verärgert Autofahrer

B288 in Duisburg

Mündelheim An der B 288 wurde gebaut, daher galt dort erst Tempo 50, dann Tempo 30 – Radarkontrollen am selben Tag.

Beinahe täglich fährt Felix Nagel auf der Krefelder Straße zur Arbeit. Baustellen ist der Duisburger gewohnt. Ebenso die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, die dort gilt; normalerweise herrscht auf der Krefelder Straße das Limit 70 km/h. So war es auch innerhalb einer Baustelle auf Höhe des Schwalbenwegs: Dort musste bis Ende vergangener Woche die Fahrbahn repariert werden. In den ersten Tagen galt dort maximal 50, dann aber plötzlich 30 – Nagel, der 50 km/h gewohnt war, wurde prompt geblitzt. „Eine bodenlose Frechheit“, wie er findet. „In allen anderen Baustellenbereichen galt weiterhin 50 km/h.“

Neben Nagel wurden an diesem Tag 142 andere Autofahrer geblitzt. Mit rund 12 Prozent sei das eine geringere Quote als bei der letzten Geschwindigkeitskontrolle im Oktober, teilt die Stadtverwaltung mit. Damals lag sie bei 15,5 Prozent. „Die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit galt schon seit dem 8. April, am 12. wurden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt“, sagt Stadtsprecherin Denise Dreßler auf Anfrage.