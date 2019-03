Wegen Bauarbeiten : B 288 in Duisburg wird am Samstag teilweise gesperrt

Die B 288 in Duisburg wird am Samstag teilweise gesperrt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Straßen NRW sperrt am Samstag zwischen 6 und 17 Uhr die B 288 zwischen der Einmündung Am Heidberg in Serm und der Anschlussstelle Düsseldorfer Landstraße in Huckingen wegen Bauarbeiten.

Straßen NRW beseitigt einen Schaden in der Fahrbahndecke. Der Verkehr wird über innerstädtische Straßen bis zur Autobahn 524 geleitet.

(dab)