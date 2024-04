Arbeiterwohlfahrt in Duisburg Azubi-WG in Rheinhausen, Demenz-WG im Friesenhof

Duisburg · Die Arbeiterwohlfahrt in Duisburg geht neue Wege: So wird am Samstag der neue Friesenhof in Laar offiziell eröffnet, in der bereits seine neue Wohngemeinschaft für demenzkranke Menschen in Betrieb ging. Zudem will die Awo mit einer neuen Besonderheit mehr Azubis anlocken.

18.04.2024 , 16:07 Uhr

Der Friesenhof der Arbeiterwohlfahrt in Laar wird am Samstag offiziell eröffnet. Foto: Awo