Autorin veröffentlicht regionalen Reiseführer : Die Ruhr von der Quelle bis zur Mündung

Tanja Breukelchen ist Journalistin und Autorin. Foto: Axel Martens

Duisburg Die Journalistin und Autorin Tanja Breukelchen, die im Ruhrgebiet aufwuchs und dort auch eine Zeit lang arbeitete, hat mit dem Fahrrad den grünen Fluss begleitet und dabei vieles „erfahren“. Ihre Eindrücke hat sie in einem Buch zusammengefasst.

Von Peter Klucken

Regionale Reiseführer, auch gute wie die des Journalisten Rolf Kiesendahl, der viele Jahre in Duisburg gearbeitet hat, gibt es viele. Doch das gerade erschienene Buch von Tanja Breukelchen ist anders als die meisten. Die Journalistin (Jahrgang 1976), die jetzt in Hamburg lebt, die aber im Ruhrgebiet aufwuchs und in Essen-Kettwig einige Jahre gearbeitet hatte, kehrte für ein Buchprojekt in ihre alte Heimat und damit auch in ihre Vergangenheit zurück.

Sie nahm sich vor, den Fluss zu erforschen, der der Region den Namen gab: die Ruhr. Mit dem Fahrrad fuhr sie von der Quelle im sauerländischen Rothaargebirge bei Winterberg bis zur Mündung in Duisburg. Auf 219 Kilometern und 192 Seiten ist da viel Interessantes zusammengekommen.

So sieht das Cover des regionalen Reiseführers aus. Foto: Ellert & Richter Verlag

Tanja Breukelchen hakt ihre Stationen nicht einfach ab, sondern schildert anschaulich, was sie gesehen, gehört, gerochen, erlebt, „erfahren“ und was sie vermutlich wochenlang recherchiert hat. Als Leser spürt man geradezu das Vergnügen der Autorin, als sie nach einigem Suchen am Hang des 696 Meter hohen Ruhrkopfs die Quelle der Ruhr mit dem Gedenkstein „Ruhrquelle 1849“ entdeckte. 1849, weil in diesem Jahr die Quelle erstmals topografisch festgelegt wurde. Diese Quelle sei, noch weit ab von Großstädten und Industrie, ein Ort der Sinne, schreibt sie.

Ruhrabwärts geht es dann zu Dörfern, Gemeinden, Städtchen und Städten. Was besonders interessant ist und was man nach der Lektüre des Buches selber mal sehen und erleben möchte, schreibt die gelernte Journalistin in einem lebendigen Stil auf. Jeder Ort bekommt eine Art Etikett. Assinghausen beispielsweise die Unterzeile „Im Dorf der Rosen“, über Olsberg, dem Kneipp-Heilbad, heißt es „Mit den Füßen im Wasser“, und beim Kapitel Fröndenberg heißt es „Von Zwergen, Nixen und Reibekuchen“. Bei Zwergen und Nixen geht es, wie man anhand der Begriffe bereits ahnen kann, um lokale Sagen. Die Reibekuchen sollen tatsächlich in Fröndenberg „erfunden“ worden sein. Und zwar während einer Hungersnot!

Man kann das Buch gut in einem Rutsch lesen, um einen Überblick zu bekommen und um mögliche Ausflugsziele ins Auge zu fassen. Oder man liest kapitelweise, wenn man gerade in Winterberg, Meschede, Arnsberg, Wetter, Witten und schließlich in den Ruhrgebietsstädten Bochum, Hattingen, Essen mit seiner Villa Hügel und dem Baldeney-See, Mülheim, und schließlich Duisburg ist, wo die Ruhr in den Rhein fließt.

Dort, im „Finale“, hat der Kölner Künstler Lutz Fritsch seine 25 Meter hohe, sieben Meter breite und einen Meter tiefe Skulptur „Rheinorange“ errichtet. Der Titel ist übrigens, wie auch Tanja Breukelchen weiß, ein Wortspiel: Die leuchtend orange Farbe der Skulptur entspricht auf der entsprechenden Skala dem Farbton RAL 2004, in Worten: Reinorange, ohne „h“, versteht sich.

Das Buch enthält Geschichten und Geschichtliches, aber auch viele nützliche Tipps, Anregungen und Informationen. Kleiner Wehrmutstropfen: Ausgerechnet im Infoteil beim Duisburg-Kapitel stoßen wir auf einen Fehler: Das Lehmbruck-Museum ist natürlich nicht „mehr als hundert Jahre alt“, sondern wurde im Jahr 1964 eröffnet.