Automatensprenger in Duisburg : „Es gibt heute schon Möglichkeiten, die Geldscheine wieder sauber zu waschen“

Duisburg Der Knall ist oft mehrere Straßen weit zu hören und mittlerweile nutzen die Täter auch militärischen Sprengstoff. Gleich zweimal wurden im Oktober in Duisburg Geldautomaten zerstört. Die Banken fahren die Sicherheit nun hoch.

In Duisburg ist offenbar eine Bande unterwegs, die Jagd auf Geldautomaten macht. Allein in den vergangenen drei Monaten wurde drei Automaten überfallen – und immer flüchteten die mutmaßlichen Täter mit Motorrollern. Im Juli schlugen sie bei der Volksbank an der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum zu. Am 3. Oktober sprengten sie einen Volksbank-Geldautomaten in Röttgersbach und nur neun Tage später einen Automaten der Postbank – erneut an der Friedrich-Ebert Straße. Die Detonation soll so laut gewesen sein, dass sie selbst in Dinslaken zu hören war.