Meister.Werk.NRW : Auszeichnung für Walsumer Brauhaus Urfels

(RP) Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hat das Walsumer Brauhaus Urfels mit dem Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW“ 2019 ausgezeichnet. Investitionen und neue Bierspezialitäten sollen dafür sorgen, den hohen Standard in Zukunft zu halten.

Die Hausbrauerei in Duisburgs Norden erhält die Anerkennung für meisterhafte Leistungen im Brauhandwerk bereits zum vierten Mal in Folge – als kleinste von acht ausgezeichneten Brauereien und als einzige in Duisburg. „Das Lebensmittelhandwerk in Nordrhein-Westfalen schafft regionale Produkte von hoher Qualität, die Identität und Heimat vermitteln“, würdigte Ministerin Heinen-Esser das Engagement der Preisträger. Die Kriterien für die Auszeichnung wurden gemeinsam mit den Handwerksverbänden erarbeitet und umfassen neben dem fachlichen Können auch eine verantwortungsvolle Betriebsführung und die Pflege alter Rezepturen bei gleichzeitiger Offenheit für neue Produkte oder Herstellungsweisen.