Ausweisung deutscher Hamas-Unterstützer Grünen-Politikerin Kaddor nennt Forderung von Duisburger OB „populistisch“

Link hatte am Sonntag in einem Beitrag auf Facebook gefordert, Hamas-Unterstützern die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Wer Terroristen und Gräueltaten an Zivilisten verharmlose und bejubele oder wer Israel das Existenzrecht abspreche, der habe hier nichts zu suchen, so Link. Tatsächlich dürfte dieser Vorschlag kaum umzusetzen sein. Das Grundgesetz verbietet es generell, Deutschen ihren Pass abzuerkennen.