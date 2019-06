Ausstellung von Stephan Runge : Abstraktionen mit hoher Suggestionskraft

Duisburg Stephan Runge stellt eine Auswahl seiner Werke im Kunstverein Duisburg aus.

Seit Freitag präsentiert der Kunstverein Duisburg eine höchst sehenswerte Ausstellung, deren Exponate erstmals dem Bestand der Kunstsammlung Krohne entnommen sind. Sie zeigt Arbeiten des Künstlers Stephan Runge. Sein Oeuvre umfasst die Malerei und die Zeichnung, Objekte und Installationen, aber auch die Fotografie und die Musik. Der Künstler lebt und arbeitet in Düsseldorf. Runge, geboren 1947 in Barkhausen, einem heutigen Stadtteil der Stadt Porta Westfalica, war im Anschluss an seine Studienzeit an der Düsseldorfer Kunstakademie (1965-1972) Meisterschüler von Joseph Beuys. Einem größeren Publikum bekannt geworden ist er durch seine Teilnahme an der Biennale in Venedig (1984) und der Documenta IX in Kassel (1992). 1993 wurde er Artist in Residence in Osaka (Japan).