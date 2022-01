Ausstellung in Duisburg : Digitale Fotomontage, Videoarbeiten und Objekte

Duisburg Die Ausstellung „New erfunden Land“ von Rona Rangsch ist jetzt im Duisburger Kunstraum „SG1“ zu sehen. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Ein drittes Video („Fyrir Hafvillu Fram“) mit rund dreiviertelstündiger Länge, das im dahinterliegenden Raum gezeigt wird, stammt aus dem Jahre 2012 und war bereits anlässlich der damaligen 34. Duisburger Akzenten in Duisburg im sogenannten „Mercator-Jahr“ zu sehen. Diese Arbeit bezieht sich auf die ersten archäologisch belegten Überquerungen des Atlantiks durch die Normannen beziehungsweise Wikinger um das Jahr 1000 herum und „verbindet die alte Welt Europa mit der neuen Welt Amerika“ (Rangsch). Erstmalig in Duisburg war Rangsch 2010, als sie zusammen mit Elisabeth Höller und dem Video „Ich sehe“ im Kunstverein Duisburg war. Das letzte Mal hier war sie 2017 mit einem Video-Beitrag zum Duisburger „Lisaluna-Kurzfilm-Kurzfestival“.

Kern der jetzigen „SG1“-Ausstellung über ihre zweite Heimat Neufundland der in Saarbrücken geborenen und erneut (nachdem sie von 2003 bis 2018 in Dortmund lebte) auch dort wieder ansässigen Künstlerin bilden aber die Werkreihen „Newfound Land“ (Raum links) und „Newfound Footage“ (Raum rechts). Den Ausstellungstitel „New erfunden Land“ entnahm sie einer Publikation des deutschen Theologen Johann Ludwig Gottfrieds (1584-1633) aus dem Jahre 1631. Eigentlich heißt „Newfound Land“ in der Übersetzung aus dem Englischen „Neu gefundenes Land“. Der Begriff „erfunden“ stellt dagegen einen eher politisch motivierten Zusammenhang mit dem „Siedlerkolonialismus“ her, mit dem sich Rangsch intensiv beschäftigt habe, wie sie sagte.