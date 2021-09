Ausstellung in Duisburg : Manhardt Barthelmie zeigt „Gespräche mit Wand und Raum“

Duisburg In der neuen Ausstellung im Duisburger Kunstraum von Manhardt Barthelmie werden 17 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland vorgestellt, die sich mit dem Thema “Relief” auseinandersetzen.

In der Schau sieht man, welch vielfältige Möglichkeiten der Zwischenbereich von Zwei- und Dreidimensionalität in der Kunst bieten kann. Das Spektrum ist ungemein weit. Es reicht von der ironisch wirkenden Arbeit von Klara Kayser, die ein überlanges Toast-Brot aus Keramik gestaltet hat, wobei einige Toast-Scheiben schon angeschimmelt wirken; geht weiter zu einem typischen kissenähnlichen Werk von Gotthard Graubner oder zu elegant platzierten Metallstäben, die eine Künstlerin namens Carla Guagliardi zu einem „Ort der Luft” formiert. Unter den ausgewählten Künstlern ist auch der Duisburger André Schweers, der seine Klappschachteln so präsentiert, dass sie symbolisch zu „Archiven” werden. Etwas verwundert könnte man sein, wenn man in einer Fensternische die weibliche Brust aus Keramik sieht. Es handelt sich um ein erst kürzlich entstandenes Relief der jungen Künstlerin Zoe Dietrich, die einen Beitrag zum Thema Sensibilität gibt. So soll man es jedenfalls sehen. Einen ganz anderen Zugang zur eigenen Person und zum persönlichen Umfeld findet Jörg Lieber: „Mein konstruktiver Alltag” heißt sein mathematisch-exakt gebautes Gebilde aus bemaltem hölzernen Fundmaterial, das an der Wand hängt.