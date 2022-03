Ausstellung in Duisburg : Indien aus der Innensicht

Ausstellung in Duisburg

Duisburg Der Zahnarzt Manhardt Barthelmie zeigt in seinem Kunstraum in Duisburg spannende Werke von sieben international renommierten Fotografinnen und Fotografen.

Indien ist für den Duisburger Zahnarzt Manhardt Barthelmie mehr als ein exotischer Subkontinent. Seit dem Jahr 2007 reist er zusammen mit einer Gruppe von Kollegen regelmäßig in das Land, um dort ehrenamtlich Menschen, die sich eine Behandlung nicht leisten können, zahnärztlich zu helfen. Zehnmal ist er bislang auf eigene Kosten nach Indien gereist. Das sollte man wissen, wenn man die aktuelle Ausstellung in Barthelmies Kunstraum im Mercatorhaus an der Königstraße 61 besichtigt. Zu sehen sind dort Werke von sieben international renommierten Fotografinnen und Fotografen, die mit ihrer jeweils typischen Bildsprache „Indien aus der Innensicht“ zeigen.