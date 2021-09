Chinmayo und Josef Müller : Ausstellung in Duisburg in Gedenken an die beiden beliebten Künstler

Ausstellung in Duisburg in Gedenken an die beiden beliebten Künstler

Duisburg Die DU-Art-Galerie von Gerhard Losemann und Rita Ehrig erinnert an Josef Müller und Chinmayo, zwei Urgesteine der Duisburger Künstlerszene, die im Jahr 2021 verstorben sind.

Einen Einblick in ihr künstlerisches Erbe gibt die aktuelle Ausstellung in der Archiv-Galerie von Gerhard Losemann und Rita Ehrig. Losemann, Nestor der Duisburger Künstlerschaft, und seine Ehefrau kümmern sich schon seit einigen Jahren um die künstlerischen Nachlässe ihrer Duisburger Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen ist die DU-Art-Galerie am Dellplatz 8 in eine Stiftung überführt worden, die hilft, hervorragende Duisburger Künstlerinnen und Künstler nach deren Tod vor dem Vergessen zu bewahren.