Duisburg : Ausschreitungen beim Relegationsspiel

Duisburg Vor dem Relegationsspiel um den Aufstieg in die dritte Liga zwischen dem KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim in der MSV-Arena musste die Polizei einige Male eingreifen. In der Innenstadt hatten sich schon am Donnerstagvormittag etwa 120 Mannheimer an einer Gaststätte getroffen. Aus dieser Gruppe kam es zu Pyrotechnikwürfen und Beleidigungen von Polizeibeamten. Entsprechende Strafanzeigen waren die Folge. Im weiteren Tagesverlauf wurden die Mannheimer aufgefordert, sich mit der Straßenbahn in Richtung Stadion zu begeben. Als die Gruppe sich dann mit der U-Bahn in Richtung Wedau auf den Weg machte, kam es zu weiteren Problemen. Entgegen der Polizeianweisung bis zum Schlenk zu fahren, verließen sie die Bahn am Grunewald. Nach Diskussionen und kleineren Handgreiflichkeiten stiegen sie wieder in Bahn und fuhren weiter. Beim Ausstieg flogen wieder einige Böller.

Doch nicht nur mit den Mannheimern, sondern auch mit den Krefeldern gab es Ärger. Aus einer Gruppe von etwa 600 Krefelder Fußballanhängern kam es im Bereich der Kruppstraße ebenfalls zu Pyrotechnikwürfen. Die Beamten schrieben dazu eine Strafanzeige. Außerdem gerieten hinter dem Parkplatz P2 Mannheimer und Krefelder Fans aneinander. Als die Polizei kam, war der Spuk vorbei. Verletzte haben sich nicht gemeldet. Die Abreise nach dem Spiel lief laut Polizei weitgehend störungsfrei ab.

(RP)